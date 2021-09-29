 

Брежнева травмировала голову накануне съемок

29.09.2021, 12:06, Новости дня
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Певица записала короткое видео, на котором демонстрирует место ушиба.

“Кто молодец? Я молодец. Почему бы перед съемками не набить себе шишку?” – подписала ролик артистка.

По словам Брежневой, она ударилась головой. Певица уточнила, что сейчас на месте ушиба образовался синяк.

Скриншот: ververa / Instagram
Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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