 

Самолет из Москвы вынужденно сел в Нижнем Новгороде из-за пассажирки

29.09.2021, 10:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЛетевший из Москвы самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В ночь на 29 октября рейс, следовавший по маршруту Москва – Барнаул, совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Командир воздушного судна запросил посадку по причине ухудшения самочувствия одной из пассажирок», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

По словам собеседницы агентства, сотрудниками аэропорта была вызвана машина скорой медицинской помощи.

«После приземления самолета пассажир была госпитализирована в одну из больниц города. Далее самолет продолжил полет в пункт назначения», – рассказала она.

Ранее самолет, следовавший из Омска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.



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