 

МЧС обеспокоилось ростом числа пожаров и происшествий с газом в жилых домах

29.09.2021, 10:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРост числа происшествий с электрообогревательными приборами и газовым оборудованием отмечается в России, сообщили в пресс-службе МЧС.

«МЧС обеспокоено ростом происшествий при обогреве жилья и призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности. В осенне-зимний период в РФ увеличивается количество происшествий при неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования. В среднем с наступлением холодов количество пожаров возрастает на 30%, а количество погибших – на 20%», – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом 60% пожаров происходит в жилых домах, в трети случаев их причиной становится неисправная электропроводка. Причиной же гибели 60% людей на пожарах является отравление продуктами горения.

«Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с 15 августа текущего года (в России) произошло 11 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования», – добавили в МЧС.

Сотрудники ведомства начали операцию «Отопление», в рамках которой будут проводиться профилактические мероприятия в жилом секторе, на объектах энергетики, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер.

«При участии МЧС за последние три года в местах проживания категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, установлено свыше 500 тыс. автономных дымовых пожарных извещателей. Срабатывание данных систем способствовало спасению свыше 2 тыс. человек, в том числе 1049 детей», – цитируют в пресс-службе начальника отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Дениса Зобкова.

Ранее при взрыве газа в частном доме в Махачкале пострадали трое детей.  



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