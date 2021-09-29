 

Усик и Беленюк посмотрели матч “Шахтер” – “Интер” вместе, накрывшись пледами. Видео

29.09.2021, 9:24, Новости дня
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“Александр Усик и Жан Беленюк болеют под одеялом на матче “Шахтер” – “Интер”, – написал он.

В кадре сначала находится Усик, поправляющий плед, которым укрыты его ноги. Вскоре к нему подходит Беленюк, садится рядом и тоже накрывает ноги пледом.

https://www.facebook.com/100001313440343/videos/3137372643167252/

Контекст:

Матч между “Шахтером” и “Интером” состоялся 28 сентября в Киеве на НСК “Олимпийский”. Он закончился без голов – со счетом 0:0. Это четвертая ничья между “Интером” и “Шахтером” в истории Лиги чемпионов. 

Александр Усик – чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Жан Беленюк – Олимпийский чемпион Токио 2020, борец греко-римского стиля, нардеп от “Слуги народа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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