Во Франции назвали условие возобновления контактов с Австралией

Париж ждет гарантий Канберры в готовности к «содержательному разговору» для возобновления контактов Франции с Австралией на высшем уровне на фоне ситуации с партнерством AUKUS, сообщил советник президента Франции Эммануэля Макрона.

«Вопрос не в том, чтобы знать (может ли президент Франции Эммануэль Макрон) поговорить (с главой Австралии Скоттом Моррисоном)…, а в том, чтобы подготовить этот разговор очень серьезно, (чтобы он был) по существу», – приводит слова советника Макрона РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

При этом чиновник заверил, что разговор между лидерами состоится, «когда придет время». «Австралия – это важный партнер,… даже если она не повела себя корректно в этом вопросе», – заявили в Елисейском дворце.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.

Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.

В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.