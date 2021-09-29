 

Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя

29.09.2021, 3:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЛетно-конструкторские испытания (ЛКИ) новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота – успешно завершены, сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

«ЛКИ «Циркона» с берегового стенда и головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» успешно завершены. Выполнены более десять пусков, крайний из них – в июле», – приводит слова источника ТАСС.

По словам близкого к Минобороны РФ источника, следующие испытания «Циркона» планируется начать в ноябре, а в 2022 году они могут быть продолжены, после чего начнется плановая поставка ракет в Вооруженные силы России.

Напомним, 24 августа Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».

В августе Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.



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