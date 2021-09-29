 

Симоньян призвала ужесточить наказание за цензуру российских СМИ

29.09.2021, 2:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлавный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с предложением ужесточить наказание зарубежным IT-гигантам за цензуру российских СМИ.

«Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя Google штрафом аж в 15 тыс. евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать Google на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем. Никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может, поверьте», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Во вторник главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube.

В МИД РФ обвинили YouTube в беспрецедентной информационной агрессии против RT, «совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны», пообещав обратиться к компетентным ведомствам с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер.

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT.



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