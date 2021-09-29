«Шериф» из Тирасполя обыграл мадридский «Реал» в футбольной Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Шериф» из Тирасполя в Мадриде обыграл испанский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Тирасполя. В составе «Шерифа» голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у «Реала» отличился Карим Бензема (65, с пенальти), передает ТАСС.

На 72-й минуте главный арбитр встречи Лоуренс Виссер после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол нападающего «Шерифа» Бруно. В заявке мадридской команды из-за травм отсутствовали нападающий Гарет Бэйл, полузащитник Даниэль Себальос, защитники Марсело, Даниэль Карвахаль и Ферлан Менди. В составе «Шерифа» на поле не вышло ни одного молдавского футболиста, четыре представителя этой страны остались в запасе, автор победного гола Тилль в прошлом году провел семь матчей в Тинькофф – Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Тамбов» и отметился одной голевой передачей.

Команды выступают в группе D вместе с итальянским «Интером» и украинским «Шахтером». В первом туре клуб из Тирасполя дома обыграл «Шахтер» со счетом 2:0, «Реал» на выезде победил «Интер» (1:0).

«Шериф» является действующим чемпионом Молдавии, что позволило команде попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб из Тирасполя вышел в основной турнир. «Шериф» стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.

«Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило команде выйти в основой раунд Лиги чемпионов. Испанская команда является рекордсменом по победам в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов (13 титулов).

После двух матчей лидером квартета D является «Шериф» (шесть очков), вторым идет «Реал» (три очка), третьим – «Интер» (одно очко), четвертым – «Шахтер» (одно очко). В следующем туре «Шериф» на выезде сыграет с «Интером» 19 октября, «Реал» в этот же день в гостях сыграет с «Шахтером».

Напомним, 14 сентября «Зенит» уступил «Челси» в футбольной Лиге чемпионов.