 

Трамп предупреждал Путина, что будет резким на камеру – экс-пресс-секретарь

29.09.2021, 2:18, Новости дня
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Гришэм в книге рассказала, что на саммите стран G20 в Осаке в 2019 году Трамп сказал Путину, что ему нужно быть резким перед камерами, а после того как СМИ уйдут, оба президенты смогут пообщаться.

По словам Гришэм, Трамп также пошутил с Путиным, отметив, что они должны “избавиться” от журналистов, которые публиковали “фейковые новости”, добавив, что у РФ “нет этой проблемы”. А через некоторое время Трамп указал на Путина и сказал: “Не вмешивайтесь в выборы”.

Гришэм отметила, что Трамп “был слишком поглощен своим собственным эго и убеждениями о своей непобедимости”.

Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон назвала книгу Гришэм “очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа”.

Контекст:

Трамп был президентом США с 2017-го по январь 2021 года. На выборах 2016 года он победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. А в 2020-м на выборах уступил кандидату-демократу Джо Байдену.

С Путиным Трамп встречался в полном формате 16 июля 2018 года в Хельсинки (переговоры президентов длились 2 часа 10 минут) и на саммите G20 в Осаке в июне 2019 года (общение продолжалось полтора часа).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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