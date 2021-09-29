 

Сенат США назначил главу фонда Маршалла куратором отношений с Россией

29.09.2021, 0:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСенат Конгресса США утвердил в качестве нового помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, которая занимала пост руководителя Германского фонда Маршалла в Вашингтоне (организация признана нежелательной на территории России).

Выдвинутую президентом США Джо Байденом в конце апреля кандидатуру поддержали 73 сенатора, 26 при этом высказались против. Церемония приведения к присяге 58-летней Донфрид состоится в ближайшее время. Теперь она будет, в частности, курировать в Госдепартаменте отношения с Россией, передает ТАСС.

В июле на слушаниях по своей кандидатуре в комитете по иностранным делам Сената США Донфрид утверждала, что Соединенные Штаты должны как противостоять «спектру дестабилизирующих действий России», так и сотрудничать с ней.

В минувшую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал отношения с США словами «других партнеров у нас нет». Как отметил глава внешнеполитического ведомства, между странами «начинает выстраиваться диалог», дающий надежду, что РФ и США «хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладят системный и взаимоуважительный процесс».

Напомним, 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла». В июне прошлого года польский премьер Матеуш Моравецкий сообщал, что с начала кризиса предлагал Евросоюзу согласиться на новый план восстановления экономики, который можно назвать современным «планом Маршалла».

«План Маршалла» – программа экономической помощи США странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам.

В марте 2018 года Минюст включил американскую международную неправительственную организацию «Германский фонд Маршалла Соединенных штатов» в список нежелательных на территории РФ организаций.



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