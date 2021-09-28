 

Политолог назвал публикации об изменениях в декларации нардепа от “Слуги народа” Аллахвердиевой информационной атакой

28.09.2021, 20:00, Новости дня
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“В последние дни в СМИ появился ряд публикаций о том, что нардеп Аллахвердиева задекларировала подарок. Сначала волна одинаковых материалов, затем “миллионы гривен” в заголовках превратились в “миллионы долларов” и т. д. Информационные атаки на отдельных политиков не являются чем-то новым или невероятным, я о другом. Дело в том, что в остатке имеем следующий факт: народный депутат задекларировала существенные изменения имущественного положения, а именно: подарок в 5 млн грн и часы. И это стало “новостью”. То есть не украла 5 млн грн, “не забыла” задекларировать. Не журналисты нашли виллу в Испании. Нет, она, согласно закону, задекларировала подарок от отца. Отца, официальные доходы которого, судя по открытым источникам, позволяют иметь такие доходы. Бизнесмена, не связанного с государственным бюджетом”, – написал Бондаренко.

Он считает, что такие публикации дискредитируют не Аллахвердиеву, а саму идею е-декларирования.

“Допускаю, что, скорее всего, информационная атака на Аллахвердиеву – это атака, нацеленная на фракцию или комитет. Но сводить дискурс к тому, что кто-то из политиков “плохой” из-за законных действий по декларированию имущества – это умножать на ноль саму идею декларирования. Тем более, что примеров уклонения от декларирования и уплаты налогов в украинском истеблишменте – достаточно!” – подчеркнул политолог.

https://www.facebook.com/bogdan.bondarenko.12/posts/4424242840988828

Контекст:

Ирина Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Ее номер в списке партии “Слуга народа” – 116. Аллахвердиева окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности “учет и аудит”.

Согласно данным из открытых реестров, Валерий Сурин, который сделал своей дочери Ирине Аллахвердиевой подарок, является владельцем нескольких компаний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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