 

France 24 – в Париже прошёл конкурс на лучший багет — победил потомок иммигрантов из Туниса

28.09.2021, 18:30, Новости дня
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Сын иммигранта из Туниса, пекарь Макрам Акрут стал самым популярным пекарем в Париже после победы в конкурсе на изготовление лучшего багета в городе, пишет France 24. Как передаёт телеканал, теперь Акрут в течение года будет поставлять свою продукцию в Елисейский дворец.

Багеты Макрама Акрута буквально разлетаются с полок. Сын пекаря, перебравшегося во Францию из Туниса 19 лет назад, стал свидетелем всплеска спроса на свою продукцию после победы в конкурсе на изготовление лучшего багета в Париже.

МАКРАМ АКРУТ, пекарь в пекарне «Булочники Рёйи»: Я уже третий раз вхожу в десятку лучших: в 2017-м, 2018-м и вот сейчас я победил! Это действительно большая честь.

Его багет был одним из 122 изделий, отправленных в парижский союз пекарей. Жюри, состоящее из 12 профессионалов и нескольких счастливчиков-энтузиастов, изучило каждый из них.

ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА: У каждого багета есть свой номер, соотносящийся с контактной информацией пекаря.

К дегустации относятся с такой же строгостью. Багеты оценивают по пяти категориям: внешний вид, запах, вкус, качество выпечки и корочка.   

ФРАНК ТОМАСС, председатель профсоюза «Булочники Большого Парижа»: Мы смотрим на grigne — так мы называем надрезы. Равномерные ли они, достаточно ли их по всей длине…

Теперь парижане стекаются со всех концов города, чтобы попробовать багеты Акрута, которые в течение всего следующего года будут подаваться в официальной резиденции президента страны.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.



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