Миколог объяснил, как не отравиться купленными на рынке грибами

Если белый гриб новички действительно ни с чем спутать не смогут, то за лисичку часто принимают так называемую говорушку оранжевую, сказал газете ВЗГЛЯД миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров. Он объяснил, как неспециалисту надо покупать грибы на рынке.

«Я бы не советовал нашим гражданам покупать грибы на рынке или у каких-нибудь бабушек у дороги. А все потому, что мы не знаем, где они могли быть собраны. Может быть, они росли у трассы, а, как известно, грибы впитывают в себя как губка тяжелые металлы, радиацию и все другое, что находится в почве. Поэтому, покупая грибы, надо опасаться не того, что среди съедобных затесался какой-то ядовитый, а того, где они были собраны», – говорит Тихомиров.

Тем не менее, как правило, те, кто продают грибы, прекрасно в них разбираются, убежден собеседник. Тем более, что в ассортименте рынка обычно имеются лишь всем хорошо известные грибы: белые и лисички. Спутать их с чем-то ядовитым, по мнению собеседника, практически невозможно.

«На рынке, может быть, какие-то очевидно известные грибы и можно брать, но вот вдоль дорог я бы точно не рекомендовал делать покупку, потому что точно непонятно, откуда они взяты. Тем более, ни на рынке, ни у бабушки у метро – ни у кого – ни в коем случае нельзя брать грибы в банке, потому что что там находится – неизвестно. Ведь после отваривания не разберешь, что это за гриб», – объясняет миколог.

Однако если белый гриб новички действительно ни с чем спутать не смогут, то за лисичку часто принимают так называемую говорушку оранжевую. Но и такой гриб не является ядовитым. Поэтому, даже если и грибник, и покупатель, по ошибке его взяли, то никакого отравления человек не получит, уверяет специалист. Единственная причина, по которой его не едят – отсутствие вкусовых качеств. Чтобы избежать какой-либо путаницы, перед походом за покупкой грибов миколог предлагает ознакомиться с их внешним видом в интернете, поскольку кроме цвета лисичку и говорушку оранжевую ничего не связывает – у них совершенно разная шапочка и ножка.

«Если очень хочется поесть грибов, то самым лучшим и проверенным способом будет сходить в лес и самому и набрать. Только этот вариант является безопасным. Если уж совсем нет такой возможности, то следует сходить в любой супермаркет и купить шампиньоны или вешенки, ими-то точно никак не отравишься. А лесные грибы оставьте грибникам», – заключил Тихомиров.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД микологи рассказали, что граждане РФ больше других занимаются грибоводством, причем собирают как съедобные грибы, так и те, что считаются ядовитыми. Так они подчеркнули, что страна является лидером по сбору мухоморов.