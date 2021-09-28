 

Кремль анонсировал подписание соглашений на форуме с участием Путина и Токаева

28.09.2021, 14:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ рамках форума с участием президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в четверг планируется подписание межведомственных и межрегиональных соглашений, информирует пресс-служба Кремля.

«30 сентября президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым примет в формате видеоконференции участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана… В рамках Форума пройдет заседание российско-казахстанского Делового совета. Планируется подписание межведомственных и межрегиональных соглашений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сообщается, что темой мероприятия станет «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста», в мероприятии примут участие руководители ключевых министерств, главы ряда субъектов РФ и областей Казахстана.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что президенты РФ и Казахстана примут участие в форуме межрегионального сотрудничества обеих стран.



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