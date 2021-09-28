Кулеба: Сейчас аппетита среди партнеров Украины на применение новых санкций против России нет

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала ICTV 27 сентября, отвечая на реплику нардепа от “Европейской солидарности” Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе говорила о проведении выборов в Госдуму РФ и участии в процессе голосования жителей оккупированных территорий Украины и заявила, что “не увидела” реакции международного сообщества на это.

“Если вы что-то не увидели, это не означает, что этого не было. Из-за заявлений, например, Турции о непризнании выборов в аннексированном Крыму в российско-турецких отношениях произошел очередной виток кризиса. Есть целый ряд заявлений о непризнании выборов на временно оккупированной территории, и мы работали над тем, чтобы эти заявления появились”, – ответил Кулеба.

Он добавил, что вопрос введения дополнительных санкций против России – это то, к чему стремится Украина.

“И при вашем пребывании в правительстве просили [о введении новых ограничений], были поводы, чтобы повысить санкционное давление на Россию, но партнеры этого избегали. Давайте скажем правду, что сейчас аппетита среди партнеров на применение новых системных секторальных санкций нет. Это не значит что мы не должны работать над тем, чтобы такой аппетит появился, мы над этим работаем, и эта тема будет обсуждаться во время саммита Украина – ЕС, который скоро состоится, но есть реальная политика, она такая, как есть”, – резюмировал Кулеба, обращаясь к собеседнице.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление №6078 “О заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации”.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций призвал ООН отреагировать на массовую выдачу российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и участие людей с этими паспортами в выборах в Госдуму РФ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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