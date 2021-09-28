«Союз был переоценён — пузырь лопнул» – N-TV о поражении блока Меркель на выборах

Хотя Армин Лашет ещё может оказаться канцлером Германии, только что прошедшие выборы он и его партия проиграли, подчёркивает N-TV. По версии немецкого телеканала, Союз ХДС/ХСС превратился в «пузырь», которому однажды суждено было лопнуть, — это был только вопрос времени. Причин тому немало: партии сделали ставку не на того кандидата, в его выступлениях было слишком много накладок, он не смог убедительно представить весь спектр важнейших тем, а по центральным вопросам занимал оборонительную позицию.



Reuters

Не исключено, что Армин Лашет ещё станет канцлером Германии, однако он и его партия всё равно проиграли выборы, отмечает немецкий телеканал N-TV. Оглядываясь назад, не так сложно увидеть причины этого поражения.

Среди политиков Союза ХДС/ХСС нередко можно было услышать о главе ХДС Армине Лашете и главе ХСС Маркусе Зёдере, что один из них мог бы стать хорошим канцлером, а другой — перспективным кандидатом на выборах. Решение было принято в пользу первого. Тем самым Союз пошёл на серьёзный риск, и многие внутри него и за его пределами это осознавали. Однако для многих политиков ХДС Зёдер был слишком неустойчив в своих концептуальных идеях, чтобы стремиться сделать из него канцлера.

Возможно, основных причин поражения ХДС и ХСС на прошедших выборах в действительности больше, однако некоторые из них уже очевидны, подчёркивает немецкий телеканал. Во-первых, партия сделала ставку не на того кандидата. Судя по данным регулярных опросов, если бы кандидатом в канцлеры был назван Маркус Зёдер, Союз ХДС/ХСС мог бы набрать заметно больше голосов.

Во-вторых, происходило слишком много накладок. После того как кандидатом на пост канцлера был заявлен Лашет, рейтинги Союза сначала обрушились до 21%, но после снова поднялись до 30%. Однако затем наступило 17 июля — день, когда Лашет смеялся над чьей-то шуткой, находясь в регионе, пострадавшем от наводнений. С тех пор рейтинги ХДС постоянно падали, потому что это было не единственное странное выступление для кандидата в канцлеры.

Когда в середине августа репортёр попросила Лашета назвать третью тему, которая будет важна для него после выборов, для кандидата от ХДС это оказалось чересчур. И даже в день выборов Лашет не смог правильно свернуть свой бюллетень, из-за чего все увидели, за кого он проголосовал.

Третью причину автор материала видит в том, что кандидат в канцлеры на протяжении слишком долгого времени не относился к предвыборной борьбе достаточно серьёзно. Маркус Зёдер ещё в июле призывал действовать активно, чтобы «не въехать в ведомство канцлера в спальном вагоне». Понадобилось много времени, чтобы эти призывы достигли Лашета. Вплоть до разгара лета он не производил впечатление человека, который воспринимает предвыборную борьбу всерьёз: он не назначал встречи, давал меньше интервью, чем его конкуренты, и, кажется, исходил из того, что единственным нерешённым вопросом остаётся вопрос о партнёре по правящей коалиции в правительстве.

Кроме того, Союз ХДС/ХСС переоценили, отмечает N-TV. Теперь в обеих партиях задаются вопросом: могло ли всё пойти иначе? С Зёдером в качестве основного кандидата они бы добились лучших результатов, хотя глава ХСС, конечно, не удержал бы всех «избирателей Меркель». Однако он, во всяком случае, осознавал, с каким вызовом столкнулся Союз. «Голоса Меркель можно получить только с политикой Меркель», — говорил он ещё в феврале.

Впрочем, как отмечает журналист N-TV, невозможно было воспрепятствовать тому, что многие из избирателей Меркель с уходом канцлера потеряли «политическую родину». Нынешнее развитие, при котором Союз ХДС/ХСС рухнул ниже уровня СДПГ, Ангеле Меркель удавалось сдерживать довольно долго, но остановить этот процесс совсем было нельзя. Меркель была личностью, способной охватить всю картину в целом, выступающей за сплочённость и завоёвывающей доверие, — однако у неё было время, чтобы стать этой личностью. У Лашета времени на это не было. «На бирже сказали бы: Союз был переоценён, схлопывание пузыря было лишь вопросом времени», — сообщает немецкий телеканал.

Также причину провала N-TV видит в том, что Лашет не справился с тем, чтобы представить всю широту спектра идей ХДС/ХСС. Когда Меркель спрашивали о её политической позиции, она всегда говорила, что бывает то либеральной, то консервативной, то придерживается христианско-социальных взглядов. Это были три направления, которые позволяли ей завоевать как можно больше избирателей и, в идеале, представлять их всех.

Однако именно Лашет, который открыто поддерживал Меркель в миграционном кризисе, не справился с тем, чтобы обозначить либеральные и христианско-социальные позиции союза партий. Он всегда подчёркивал, что в правительстве его земли при участии министра внутренних дел Герберта Ройля и социального министра Карла-Йозефа Лауманна ведётся гармоничная работа между представителями различных позиций. Но в его предвыборной кампании нашлось место, в первую очередь, явному стороннику консерваторов и экономических либералов Фридриху Мерцу. Для социальных вопросов, в которых внезапно так преуспела СДПГ, или для темы климата, у Лашета лиц не нашлось.

Более того, Лашет не смог ухватить центральный вопрос времени. Речь идёт, в частности, об экологии. Конечно, едва ли кто-то выберет ХДС или ХСС именно из-за их политики по климату, однако эту тему стоило, по крайней мере, убедительно представить. Лашет этого не сделал. В 2019 году, после выборов в Европарламент, он заявил, что «по какой-то причине тема климата вдруг стала всемирной».

В то время как Ангела Меркель говорила о собственной климатической политике, что в ней предпринималось недостаточно, Лашет в одном из интервью заявил, что программы ХДС «достаточно для того, чтобы достичь цели в 1,5 °С». Чтобы выбраться из позиции защищающегося, в этом вопросе он, как и в других, принялся перечислять упущения предыдущих правительств Северного Рейна — Вестфалии, что выглядело так же ретроспективно, как истории из его студенческой жизни в Мюнхене 1980-х годов, которые он рассказывал в Баварии, заключает N-TV.