 

Победитель “Евровидения 2021” Måneskin объявил дату концерта в Украине

28.09.2021, 10:16, Новости дня
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В Киеве концерт итальянской группы запланирован на 7 марта. Билеты на концерт можно будет купить с 30 сентября.

При этом на афише название украинской столицы на английском языке указано как Kiev, а не Kyiv. 

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Публикация от Ma * neskin (@maneskinofficial)

Контекст:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Создана была в 2016 году.

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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