 

Цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку в $1 тыс.

28.09.2021, 10:16, Новости дня
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Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Как пишет “Интерфакс-Украина”, цены на газ в Европе выросли вслед за ценами в Азии – ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts 27 сентября прибавил сразу $60 и достиг $1042 за 1 тыс. м³. 

Стоимость газа в Европе сегодня обновила рекорд вскоре после начала торгов, потом стоимость газа начала снижаться и сейчас торгуется на уровне €83,5 за 1 МВт-ч.

До этого исторический максимум был зафиксирован в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³, писал “Интерфакс”. 

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

“Газпром” 20 сентября в очередной отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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