Россия потребовала убрать рекламу в Испании с оскорблением русских девушек

Посольство РФ в Испании потребовало немедленно убрать социальную рекламу одной из НКО, на которой размещена фотография «меню» с ценами на девушек с русскими именами.

На рекламных баннерах организации, которые появились на автобусных остановках в ряде регионов Испании, больше всего в Кантабрии, – фотография «меню», на котором написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро». В качестве «основного блюда» следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро, передает РИА «Новости».

Дипмиссия назвала баннеры «провокационными», пообещала связаться с организацией, а также министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, «которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок».

Креативная социальная реклама некоммерческой организации Nueva Vida («Новая жизнь»), направленная на борьбу с проституцией, вызвала возмущение как русских жителей Испании, а также адвокатов, работающих с русскоязычными жителями страны.

«Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно – гражданство России. Люди в соцсетях пишут: «Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь «меню». Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», – сказал владелец адвокатской конторы Олег Губарев.

Он обещает предпринять «юридические действия», если НКО не прислушается к требованиям.

Возмущение выразил и Русский дом в Мадриде. Он также связался с ассоциацией «с требованием срочно убрать оскорбляющие баннеры и принять все необходимые меры для недопущения в будущем подобных ситуаций».

«Также со стороны Русского Дома проходит работа по информированию министерств и финорганизаций, выступивших в поддержку акции, о недопустимости проведения подобного рода кампаний», – сообщил Русский дом.

Его руководитель Сергей Сарымов поговорил с главой ассоциации о «непозволительности таких публикаций, которые относятся к разряду дискриминации по национальной принадлежности, также потребовал убрать все баннеры и выступить с официальным заявлением по сложившейся ситуации».

«Руководство ассоциации принесло свои извинения и выразило свое убеждение в том, что проведение данной кампании – это попытка привлечь общественное внимание к проблеме проституции без привязки к национальности», – говорится в сообщении.

Ассоциацию Nueva Vida поддерживают и финансируют несколько испанских министерств, каталанский банк La Caixa и муниципалитет города Сантандер.

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