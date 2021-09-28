Полномочия набсовета Нафтогаза перешли к кабмину Украины

НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что кабинет министров будет выполнять функции наблюдательного совета компании, следует из сообщения пресс-службы Нафтогаза.

«Для того чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона и чтобы, в соответствии с законодательством, кабинет министров Украины мог выполнять функции наблюдательного совета компании до избрания ее нового состава, нужно было прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало», – приводит слова представителя пресс-службы компании ТАСС.

Как указали в Нафтогазе, кабмин принял решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета Нафтогаза Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Юлии Свириденко.

Ранее наблюдательный совет компании решил прекратить полномочия независимых членов Клэр Споттисвуд, Люда Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа по собственному желанию. «В свою очередь, это произошло после того, как правительство Украины заявило, что в ближайшие месяцы в полном соответствии с международными стандартами будет проведен открытый конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета по их замене. После добровольной отставки трех независимых членов, в соответствии с уставом компании, такой наблюдательный совет стал неполномочным, то есть потерял возможность принимать решения», – сообщили в Нафтогазе.

«Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже к декабрю будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе, основываясь на заслугах кандидатов, в частности их способности обеспечивать в соответствии с лучшими международными практиками подотчетность менеджмента украинскому народу как конечному владельцу компании, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций и продвигать интересы национальной компании на международной арене», – проинформировали в Нафтогазе.

Напомним, в конце апреля украинский кабмин снял Андрея Коболева, с 2014 года занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. После решения Киева уволить главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева члены наблюдательного совета компании подали в отставку. Кабмин Украины призвал наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продолжать исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Отметим также, новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн с ноября 2017 года по октябрь 2020 года значился в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины» в качестве независимого директора.