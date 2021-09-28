В Японии назвали место падения баллистической ракеты КНДР

Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает Минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны, сообщили правительственные источники Киодо.

Отмечается, что на данный момент никакого ущерба рыболовным судам, находящимся в указанном районе не зафиксировано. Других подробностей не приводится. Минобороны Японии продолжает анализировать имеющуюся у него информацию, передает ТАСС.

Запуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке.

Ранее в Японии заподозрили КНДР в пуске баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.