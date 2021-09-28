 

В Кировской области прошел Всероссийский день бега «Кросс нации»

28.09.2021, 2:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Кировской области на базе спортивно-туристического комплекса «Порошино» прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и стало самым масштабным по количеству участников и географическому охвату спортивным мероприятием в стране.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие в адрес участников и организаторов «Кросса нации», в котором поздравил всех со стартом спортивного события. «День бега широко отмечается по всей стране, объединяет сотни тысяч человек разного возраста. Это действительно уникальный проект, который уже стал неотъемлемой частью массового физкультурного движения России. И потому отрадно, что, несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, традиции «Кросса нации» не прервалис», – приводит сообщение пресс-служба правительства Кировской области.

Путин поблагодарил организаторов за инициативность и преданность делу, за внимательный, бережный подход к здоровью участников.

К участию в соревновании были допущены все любители спорта. В этом году организаторы подготовили 11 стартов для участников всех возрастов, в том числе состоялся отдельный старт для семейных команд и массовый забег для всех желающих.

«Кросс нации» проводится с 2004 года. В 2021 году старт прошел в 82 субъектах России. В Кировской области участие в спортивном мероприятии приняли профессионалы, любители бега и приверженцы здорового образа жизни. Спортивные состязания прошли на базе спортивно-туристического комплекса «Порошино» и в муниципальных образованиях Кировской области.



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