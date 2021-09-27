 

N-TV об итогах выборов в ФРГ – победа социал-демократов и худший результат в истории у партии Меркель

27.09.2021, 23:34, Новости дня
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После подсчёта голосов во всех избирательных округах первое место на немецких парламентских выборах занимает партия СДПГ с результатом 25,7%, пишет N-TV. ХДС/ХСС набрала 24,1%, что является худшим результатом в её истории. Как пишет издание, теперь в ФРГ весьма вероятно формирование правящей коалиции из трёх партий.


Reuters

Партия СДПГ с небольшим преимуществом выиграла парламентские выборы в Германии, пишет N-TV. После 16 лет правления Ангелы Меркель её партия ХДС/ХСС показала худший результат в своей истории.

Как пишет издание, после подсчёта голосов во всех избирательных округах результат СДПГ составил 25,7%. Таким образом, социал-демократам удался резкий взлёт: ещё летом их рейтинг составлял лишь 15%. ХДС же, напротив, пережила исторический провал, набрав лишь 24,1% голосов. Что касается других партий, то зелёные продемонстрировали лучший результат в своей истории, получив 14,8%.

Улучшили свои позиции и «Свободные демократы» (11,5%), а вот «Альтернатива для Германии», занявшая третье место на прошлых выборах, теперь скатилась на пятое c результатом 10,3%. При этом «АдГ» стала сильнейшей партией сразу в двух федеральных землях: Тюрингии и Саксонии. Как отмечает издание, в Тюрингии «АдГ» находится под надзором местной прокуратуры. Партия левых не преодолела барьер в 5%, однако всё равно будет присутствовать в бундестаге благодаря наличию трёх прямых мандатов.

Теперь Германии предстоит сложный процесс формирования нового правительства, пишет N-TV. Одной из опций является сохранение «большой коалиции», но ни ХДС, ни СДПГ этого не хотят. Поэтому впервые с 50-х возможно создание коалиции из трёх партий. По словам кандидата от СДПГ Олафа Шольца, избиратели чётко дали понять, что хотят «перемен в правительстве» и имя следующего канцлера должно быть Олаф Шольц. Кроме того, политик отметил, что некоторые партии улучшили свои результаты, а другие — нет. Как пишет издание, это намёк на то, что Шольц выступает за коалицию СДПГ, зелёных и «Свободных демократов».

Несмотря на своё поражение, кандидат от ХДС Армин Лашет намерен договориться о коалиции с зелёными и «Свободными демократами», пишет N-TV. «Сейчас Германии нужна коалиция будущего, которая будет проводить модернизацию нашей страны», — заявил Лашет. 



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