 

Спикер Госдепа США заболел COVID-19

27.09.2021, 23:26, Новости дня
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“Впервые почувствовал симптомы сегодня утром. Вскоре после этого я получил положительный результат тест на COVID-19 и теперь буду находиться на карантине в течение следующих 10 дней”, – написал Прайс.

Он отметил, что чувствует себя плохо, но “благодарен за защиту от тяжелого течения болезни, которую обеспечивают безопасные и эффективные вакцины”.

After experiencing symptoms for the first time this morning, I tested positive for COVID-19 shortly thereafter, & will now quarantine for the next 10 days. I’m feeling under the weather but am grateful for the protection from severe illness offered by safe and effective vaccines.

— Ned Price (@StateDeptSpox) September 27, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по заболеваемости COVID-19 в мире, в стране коронавирус подтвердили у 42,9 млн человек, более 688 тыс. умерли.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря 2020 года. 13 мая в стране началась вакцинация детей в возрасте 12–15 лет. В США прививают препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, полностью вакцинировали 183,7 млн американцев (55,3% всего населения).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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