Украина хочет провести встречу лидеров “Нормандской четверки” до завершения каденции Меркель – Ермак

Об этом в эфире канала ICTV 27 сентября заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Консультации в нормандском формате продолжаются постоянно: как видео конференции, так и реальные встречи между разными сторонами”, – сказал Ермак.

По его словам, видео конференции проходят при участии всех четырех сторон – представителей Украины, Германии, Франции и России.

“Но мы знаем, что происходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами, и мы встречаемся. И в конце концов мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась до завершения каденции госпожа Меркель. Это было бы очень справедливо, потому что она очень много для этого сделала и у нас сегодня только два свидетеля из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании Минских договоренностей. Для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время”, – добавил он.

По словам Ермака, в рамках таких консультаций вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников несколько дней назад в Берлине встречался с представителями Германии и Франции.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров “Нормандской четверки” состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—