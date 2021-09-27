 

Из пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске спасли пять кошек, собаку и попугая

27.09.2021, 20:31, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Ногинске из пострадавшего от взрыва газа дома спасатели вынесли пять кошек, собаку и попугая, животные пробыли в одиночестве почти три недели, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

«За вчерашний и сегодняшний день было спасено несколько животных: собака, четыре кошки, котенок и попугай», – написала Ахмедова в Facebook.

8 сентября взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этаж. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. Жертвами взрыва стали семь человек.



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