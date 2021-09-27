 

YouTube ввел запрет на оспаривание итогов выборов в США и Германии

27.09.2021, 20:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВидеохостинг YouTube запретил авторам оспаривать итоги выборов в США, а также прошедших парламентских выборов в Германии, скриншот с новыми правилами был опубликован на портале Vott.

«Что недопустимо на YouTube: контент, ставящий под сомнение исход выборов. В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты», – приводит сообщение Regnum.

Также сообщается, что новое правило действует в отношении всех прошедших выборов в США и парламентских выборов 2021 года в Германии, «список не является исчерпывающим», уточняет руководство видеохостинга.



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