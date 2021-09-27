 

Сийярто обвинил Киев во “вмешательстве” во внутренние дела Венгрии из-за критики нового контракта с “Газпромом”

27.09.2021, 19:50, Новости дня
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Об этом он заявил на пресс-конференции после подписания нового контракта о поставках газа из России в Венгрию в обход Украины в ответ на критику этого соглашения со стороны украинского внешнеполитического ведомства, пишет Bloomberg. 

“Говорите что угодно, энергоснабжение – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический”, – написал Сийярто в Facebook. 

По словам главы МИД Венгрии, в результате достигнутого соглашения граждане страны смогут продолжить платить “одну из самых низких цен на газ по всей Европе”.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/415777466581476

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая его по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила “Немецкая волна”.

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года. 

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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