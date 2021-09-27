 

Дочь Франчетти рассказал об условиях содержания россиянина в тюрьме

27.09.2021, 19:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссиянин Александр Франчетти, который был задержан в Чехии 12 сентября, обеспечен хорошими условиями содержания в пражской тюрьме Панкрац, сообщила его дочь Диа Франчетти.

«Ему (отцу) обеспечены хорошие условия содержания. Он болен, но у него есть там (в тюрьме Панкрац) доктор, к которому всегда может обратиться», – рассказала она ТАСС.

Ранее житель России Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти, он был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. В настоящий момент проводится расследование дела. 



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