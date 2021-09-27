Стоимость кроссовера KIA Soul выросла на 10 тысяч рублей

Выход обновленного кроссовера KIA Soul на российский рынок состоялся неделю назад, однако цена модели уже выросла на 10 тысяч рублей.

Речь идет обо всех комплектациях, доступных у местных дилеров. Напомним, для российского рынка автомобиль лишился прежних версий Luxe+, Prestige+ и Style+, спрос на которые оказался недостаточно высоким для продолжения поставок. Приобрести кроссовер можно в РФ по цене от 1,25 миллиона рублей.

Кроме того, в топовом исполнении цена паркетника теперь достигает 1,89 млн рублей. В свою очередь, новая модель обладает расширенной линейкой силовых агрегатов. Остальные подробности о транспортных средствах пока не указаны.