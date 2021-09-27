 

Стоимость кроссовера KIA Soul выросла на 10 тысяч рублей

27.09.2021, 18:48, Новости дня
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Выход обновленного кроссовера KIA Soul на российский рынок состоялся неделю назад, однако цена модели уже выросла на 10 тысяч рублей.

Речь идет обо всех комплектациях, доступных у местных дилеров. Напомним, для российского рынка автомобиль лишился прежних версий Luxe+, Prestige+ и Style+, спрос на которые оказался недостаточно высоким для продолжения поставок. Приобрести кроссовер можно в РФ по цене от 1,25 миллиона рублей.

Кроме того, в топовом исполнении цена паркетника теперь достигает 1,89 млн рублей. В свою очередь, новая модель обладает расширенной линейкой силовых агрегатов. Остальные подробности о транспортных средствах пока не указаны.



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