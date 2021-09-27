 

Иран презентовал в РФ автомобиль TARA

27.09.2021, 18:48, Новости дня
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В ходе проводимой выставки в РФ презентовали новую иранскую модель TARA.

Разработчики сообщили, что автомобиль поступит в продажу на российском рынке. Данный экземпляр по своим размерам напоминает Lada Vesta. Дизайнерам удалось предложить уникальный автомобиль с привлекательной внешностью. Под капотом иранского седана установили 1,6-литровый бензиновый двигатель на 113 л.с. с механической трансмиссией.

В салоне установлены две панели, включая мультимедийную систему и приборную панель. Кроме того, разработчики намерены в дальнейшем расширить свое присутствие на автомобильном рынке России. Стоимость и дата начала продаж иранской модели пока не озвучена производителем.



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