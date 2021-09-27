 

Глава МИД Белоруссии заявил о начавшейся гибридной войне против республики

27.09.2021, 17:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПротив Белоруссии развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада, сообщил в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД республики Владимир Макей.

«Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям», – приводит его слова РИА «Новости».

Макей отметил, что несмотря на «ежегодно звучащие в этих стенах всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации». По его словам, Белоруссия также оказалась вовлеченной не по своей воле «в пучину этой геополитической войны».

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики.



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