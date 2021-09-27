В ГД заявили о новом витке иностранного вмешательства во внутренние дела России

Сентябрьские выборы показали, что дестабилизировать Россию изнутри не удалось, поэтому внешнее давление будет усиливаться, сообщил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«В минувшие выходные ряд западных НПО, в том числе признанные в РФ нежелательными, инициировали в США, Нидерландах, Испании, Франции, Германии, Чехии и др. странах проведение акций протеста с призывом к руководству этих государств и международных организаций не признавать результаты выборов в России. По итогам акций их участники организовали подписание петиций, в которых призывают к объявлению нелегитимными не только избранной Госдумы, но и других органов власти России. О подобном развитии событий мы предупреждали и ранее», – приводятся его слова в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По его словам, «по сути, мы являемся свидетелями нового витка иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Прошедшие выборы – это лишь один из множества эпизодов в многолетней истории давления на Россию и попыток ослабить нашу страну. Для новых санкций и демаршей будут находить новые поводы, преследуя главную цель – ослабить Россию».

«Сентябрьские выборы показали, что дестабилизировать нашу страну изнутри не удалось, поэтому внешнее давление будет усиливаться. Ответом на это должны стать дальнейшее укрепление суверенитета и повышение экономического потенциала страны», – заключил Пискарев.

Ранее спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин заявил, что попытки вмешательства в российские выборы со стороны зарубежных сил будут носить постоянный характер, это сопутствующий фактор, направленный против развития страны, передает ТАСС.