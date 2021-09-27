В МИД объяснили завистью реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России

Решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.