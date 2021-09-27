Песков сказал, что Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть “навязчивой идеей”
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Как сказал Песков, Путин, “конечно, является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе”.
По мнению спикера главы Кремля, в этом вопросе “все хорошо в меру”. Что именно является мерой, он не уточнил.
Контекст:
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
По данным российского историка, политического аналитика, профессора Валерия Соловья, Путин в начале 2021 года поручил своей администрации подготовить список преемников на пост главы Кремля. Соловей наиболее вероятным кандидатом считает премьер-министра РФ Михаила Мишустина, российский политолог Станислав Белковский говорил, что преемником мог бы “прекрасно стать” директор “Эрмитажа” Михаил Пиотровский.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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