Песков сказал, что Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть “навязчивой идеей”

Как сказал Песков, Путин, “конечно, является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе”.

По мнению спикера главы Кремля, в этом вопросе “все хорошо в меру”. Что именно является мерой, он не уточнил.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

По данным российского историка, политического аналитика, профессора Валерия Соловья, Путин в начале 2021 года поручил своей администрации подготовить список преемников на пост главы Кремля. Соловей наиболее вероятным кандидатом считает премьер-министра РФ Михаила Мишустина, российский политолог Станислав Белковский говорил, что преемником мог бы “прекрасно стать” директор “Эрмитажа” Михаил Пиотровский.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—