Милевский хочет провести прощальный матч

Поединок назначен на апрель следующего года, формат пока не определен, но, по словам Милевского, уже известно, что, кроме него, будет участвовать футболист Александр Алиев.

“А как мы сделаем – есть наброски, посмотрим”, – сказал Милевский.

23 сентября Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. В ролике, снятом на стадионе “Динамо”, футболист “написал письмо себе 15-летнему”, в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

Контекст:

Милевский с 2002-го по 2013 год играл за киевское “Динамо”, забив 57 голов. После этого выступал в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. С 2017 года играл за брестское “Динамо”.

В декабре 2020 года вернулся в Украину и подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги “Минай”. За закарпатский клуб он сыграл 10 матчей, в которых так и не смог отличиться забитыми мячами. Сейчас он уже не числится игроком команды.

За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

В декабре 2020-го в интервью телеканалу “Еспресо” Милевский, часто попадавший в скандалы из-за проблем с алкоголем, говорил, что для него “дико” не попить после игры пивка с пацанами”.

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