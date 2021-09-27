Милевский хочет провести прощальный матч
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Поединок назначен на апрель следующего года, формат пока не определен, но, по словам Милевского, уже известно, что, кроме него, будет участвовать футболист Александр Алиев.
“А как мы сделаем – есть наброски, посмотрим”, – сказал Милевский.
23 сентября Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. В ролике, снятом на стадионе “Динамо”, футболист “написал письмо себе 15-летнему”, в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.
Контекст:
Милевский с 2002-го по 2013 год играл за киевское “Динамо”, забив 57 голов. После этого выступал в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. С 2017 года играл за брестское “Динамо”.
В декабре 2020 года вернулся в Украину и подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги “Минай”. За закарпатский клуб он сыграл 10 матчей, в которых так и не смог отличиться забитыми мячами. Сейчас он уже не числится игроком команды.
За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.
В декабре 2020-го в интервью телеканалу “Еспресо” Милевский, часто попадавший в скандалы из-за проблем с алкоголем, говорил, что для него “дико” не попить после игры пивка с пацанами”.
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