 

В СБУ заявили о разоблачении конструкторского бюро, которое обслуживало энергобъекты в Крыму

27.09.2021, 16:16, Новости дня
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Подозреваемые модернизировали объектов энергетической инфраструктуры полуострова и формально прикрывались аффилированными с РФ предприятиями. КБ получало контракты от правительства РФ, стоимость одного из них составила около 260 млн рублей ($ 3,5 млн), указали оперативники.

КБ выполняло работы на объектах АО “КрымТЭЦ”: “Симферопольской ТЭЦ”, “Камыш-Бурунской ТЭЦ” и “ТЭЦ Сакских тепловых сетей”.

“Чтобы обойти украинский закон и не сотрудничать с оккупантами, они создали несколько компаний в России. Именно они были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова”, – пояснили в СБУ.

В офисном помещении и по адресам проживания подозреваемых провели обыски. Правоохранители изъяли техническую документацию по проведению работ на предприятиях Крыма, платежные карточки российских банков и печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменение границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от шести до восьми лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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