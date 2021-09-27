 

“Страх быть брендированными “русофобами”. В повестке осенней сессии ПАСЕ нет украинских вопросов – нардеп Василенко

27.09.2021, 14:28, Новости дня
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“К сожалению, в Ассамблее страх быть брендированными “русофобами”… превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции. Проявляется это в том, что украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии ПАСЕ”, – написала Василенко.

По ее словам, тема дебатов “Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией”, предложенная украинской делегацией, не получила поддержки бюро, утверждающего темы обсуждений. 

“Объясняют тем, что буквально в июне была принята резолюция о правах крымскотатарского народа”, – рассказала Василенко.

Народный депутат отметила, что “есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ”. “Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо поменять (года два как), однако идти на обсуждение ситуации в политгруппах не сильно хотят”, – написала она. 

По словам Василенко, на сессии пройдут дебаты о ситуации в Афганистане, миграционном кризисе в Латвии, Литве и Польше из-за обстановки в Беларуси, о кризисе на Западных Балканах, а также доклады, посвященные экологии и климату. 

https://www.facebook.com/lesiav/posts/10166534591135377

Контекст:

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27-го по 30 сентября в гибридном формате, об этом сообщил сайт  Парламентской Ассамблеи.

Предыдущая сессия ПАСЕ состоялась 21–24 июня, она также проходила в смешанном формате.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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