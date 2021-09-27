Юрист Вемир Давитян: Единственное, что может остановить рейдера, – это экономическая нецелесообразность

“Удар через миноритария”, подлог реестров, “наезд” через правоохранительные или контролирующие органы, подделка решений суда или административных органов, искусственное демпингование стоимости ликвидных активов и доведение до неплатежеспособности, коллекторский рейд, “зеленое” эко-рейдерство, блекмейл и гринмейл и т. д. – все эти схемы давно известны корпоративному миру, являются классикой нелегального или полулегального недружественного поглощения и повседневной рутинной работой для всех сторон – как тех, кто атакует, так и тех, кто защищается”, – отметил юрист.

Он добавил, что в Украине, как стране с транзитной политической системой, эта проблема приобрела исключительно уголовный окрас.

“Рейдерские атаки стали обыденным явлением ведения бизнеса и конкурентного выживания на рынке, стали предметом для изучения студентами экономико-правовых специальностей, предметом диссертаций и монографий, а, следовательно, утратили прежний эффект неожиданного ноу-хау на рынке. Учитывая указанное и исходя из собственного многолетнего опыта и понимания процессов недружественного поглощения, вынужден констатировать, что в подавляющем большинстве случаев залогом успешной рейдерской атаки является девиантное поведение самих жертв: беззаботность в построении системы корпоративного управления, имеющиеся баги в схемах правовой охраны корпорации, не учитывание мнения профессиональных консультантов-специалистов по антирейдерской защите”, – заявил Давитян.

По информации эксперта, лишь небольшой процент случаев рейдерских захватов непосредственно связан с дефектами национальной правовой системы.

“Жалуется на несправедливость закона только та сторона, которая проиграла, ведь все игроки рынка действуют в условиях одной правовой реальности, какой бы она ни была. И значительный процент успешных корпораций, которым удается преодолеть рейдерские атаки, является лишь подтверждением возможности действовать в такой данности, развивать бизнес, уметь гибко реагировать на вызовы времени. Основное золотое правило при построении стратегии антирейдерской защиты корпорации, которое выработано мной в ходе практики правоприменения, сводится к следующему: система защиты корпорации должна быть построена таким образом, чтобы в случае обнаружения умысла рейдерской атаки расчет расходов атакующей стороны показывал кратное превышение затрат над ожидаемым доходом от приобретения активов”, – объяснил он.

При этом достичь такой цели – задача непростая и решается в каждом конкретном случае по индивидуальным алгоритмам, исходя из специфики компании и особенностей объекта защиты, подчеркнул юрист.

“Но нужно понять одну простую вещь – если рассматривать рейдерскую атаку как специфический бизнес (а не как какие-то личностные истории сведения счетов, что тоже иногда случается), то этот бизнес все же подчиняется обычным классическим закономерностям бизнеса (та же теория прибавочной стоимости ). Следовательно, чтобы выстроить адекватную угрозам систему защиты, нужно мыслить, как рейдер. Итак, единственное, что может остановить рейдера, это экономическая нецелесообразность реализации проекта атаки. Ну, и конечно же, неблагоприятные правовые последствия уголовно-правового характера, что, по большому счету, можно отнести к выводам о нецелесообразности реализации проекта”, – объяснил юрист.

Свои возможности рейдеры оценивают еще на стадии разведки и ни один из них не получит финансирования на атаку, если риски составят около 50%, а часто – даже 30%, убежден он.

“Зачем тратить ресурсы, время, возможности на полностью или относительно защищенную корпорацию, если за это время можно реализовать ряд других проектов с меньшей степенью риска возможных потерь по всем известному принципу “easy come – easy go” (“быстро вложил – быстро пошел”)? Залогом своевременного, адекватного, эффективного, быстрого реагирования на проявления рейдерской заинтересованности корпорацией должен стать перманентный мониторинг угрожающих факторов службой безопасности и юридической службой корпорации, систематический соответствующий тренинг персонала, периодический внутренний антирейдерский аудит процессов управления в корпорации. Применение экономико-правовых мер антирейдерской безопасности итоге обесценивают усилия по недружественному поглощению, делают его ресурсно-непривлекательным для экономических захватчиков”, – подытожил Вемир Давитян.

Контекст:

В Украине в 2021 году происходит в среднем по две рейдерские атаки в день. Такие данные в июле обнародовал сервис открытых данных Opendatabot. На сайте сервиса отмечается, что с 2015 года количество таких случаев (290) увеличилось в три раза, до 849 в 2020 году.

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