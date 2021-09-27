Полиция задержала в метро Москвы и отпустила депутата Госдумы от КПРФ Обухова

В Москве на станции метро «Партизанская» полиция задержала депутата Госдумы от фракции КПРФ Сергея Обухова, чуть позже его отпустили.

«Полицейские задержали Обухова, когда он спускался на станцию метро «Партизанская». Они препроводили его в комнату полиции на этой станции. Свои действия они объяснили тем, что «на него поступил некий сигнал», более внятного объяснения они не предоставили. Сказали только, что депутат задержан с помощью системы видеораспознавания лиц», – сообщил ТАСС его адвокат Мухамед Биджев

Адвокат заявил, что действия полиции являются незаконными, так как «по итогам выборов Обухов прошел в нижнюю палату российского парламента, он действующий депутат. Сведения об этом опубликованы в «Российской газете». Значит, он обладает депутатской неприкосновенностью, и задерживать его не имели права».

Сам парламентарий сообщил журналистам, что сотрудники полиции отпустили его.

«В опорный пункт полиции в метро «Партизанская» поступил звонок, и полицейские заявили, что меня приказано отпустить», – сказал Обухов. Он сообщил, что был задержан по камерам видеосистемы распознавания лиц.

Выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.