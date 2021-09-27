“Это очередной скандал”. Тина Кароль с бананом у рта снялась в корсете с имитацией голой груди

“Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал” – пропела она строчку из своей песни “Скандал”.

В ролике к лицу певицы подносят банан вместо телефонной трубки. В определенный момент его подвигают ближе к ее рту.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

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