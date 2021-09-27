РДШ исполнит мечты учителей

«Российское движение школьников» второй год подряд проводит всероссийскую акцию «Мечта учителя», приуроченную к празднованию Дня учителя. По итогам голосования определятся победители, и РДШ исполнит по одной мечте из каждой номинации.

Акцию запустили 13 сентября. В течение двух недель школьники выкладывали посты в социальной сети ВКонтакте с фотографией учителя и историей его самой заветной мечты, ставя хештеги #РДШ #МечтаУчителя2021.

Девять лучших работ распределяются по трем номинациям: «Дети учителей» – школьники рассказывают о мечте своих родителей, работающих в образовательной сфере (#ДетиУчителей); «Ученик-выпускник» – выпускники рассказывают о мечтах своих школьных преподавателей (#УченикВыпускник); «Это мой учитель» – школьники рассказывают о мечтах своих учителей (#ЭтоМойУчитель), пишет Regnum.

Призвал школьников присоединиться к акции и рассказать, о чем мечтают их учителя, актер, телеведущий, певец, пародист и театральный педагог Александр Олешко. «Учитель – это тот человек, который однажды берет нас за руку и ведет в будущее, дарит свое время, энергию. Дарит нам свои знания. Я предлагаю принять участие в этой акции. До 26 сентября каждый из вас может выложить пост с фотографией своего любимого учителя с описанием его мечты. Мы выберем среди опубликованных постов три лучших, и тем самым осуществим три мечты ваших любимых учителей», – обратился к школьникам Олешко.

С 28 по 30 сентября на сайте РДШ путем голосования определятся победители, итоги будут озвучены 5 октября. Российское движение школьников исполнит по одной мечте из каждой номинации.