 

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования серии «Цзилинь-1»

27.09.2021, 10:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКитай в понедельник осуществил запуск спутника дистанционного зондирования серии «Цзилинь-1» HR-02D, сообщило Центральное телевидение Китая.

Пуск состоялся в 14.19 по местному времени (09.19 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя на твердом топливе «Куайчжоу-1А». Аппарат успешно выведен на заданную орбиту, передает ТАСС.

Данный спутник предназначен для развития умных городов, проведения разведки ресурсов, сбора информации для землемерных работ, нужд лесного хозяйства и экологического мониторинга.

Этот запуск стал 11-м по счету для ракет-носителей серии «Куайчжоу».

Ранее Китай запустил с морской платформы ракету с девятью спутниками.



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