France 3 – осуждённых за домашнее насилие во Франции попытаются исправить благодаря VR-очкам
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Во Франции в течение года проведут эксперимент над 28 мужчинами, осуждёнными за домашнее насилие: их поставят на место жертв с помощью технологий виртуальной реальности, рассказывает France 3. Цель такого метода — заставить преступников осознать последствия своих действий и непоправимый вред, который они нанесли другим, чтобы в дальнейшем исключить повторения такой же ситуации.
Опробованные нами очки виртуальной реальности скоро окажутся на голове виновных в домашнем насилии…
МУЖЧИНА: Мне насрать! (Разбивает бокал.)
ЖЕНЩИНА: (Кричит.)
…чтобы они поставили себя на место своих жён-жертв…
МУЖЧИНА: Ты надо мной, блин, издеваешься? Ты не купила продукты? Ты поняла?
…и прочувствовали атмосферу страха и насилия, в которую погружают своих домашних.
ЖЕНЩИНА: (Плачет.)
МУЖЧИНА: Заткни пасть, стерва.
Эти очки заставляют преступника столкнуться с агрессором, который похож на него и действует так же.
ГИЙОМ КЛЕР, глава стартапа Reverto: Сначала похоже на медовый месяц, всё идёт хорошо…
ЖЕНЩИНА: Всё идеально, ты такой милый.
ГИЙОМ КЛЕР: …а потом потихоньку в отношениях появляется напряжённость…
ЖЕНЩИНА: Да ты просто чокнутый!
МУЖЧИНА: Это я чокнутый?!
ЖУРНАЛИСТКА: Действительно, очень впечатляет.
ГИЙОМ КЛЕР: Обзор на 360 градусов, 3D-звук — кто-то к вам обращается справа, вы его слышите справа, поворачиваете голову — и слышите, как он подходит ближе перед вами… Так что у вашего мозга создаётся впечатление, что это происходит на самом деле.
Такой метод может помочь в борьбе с рецидивами. В скором времени его опробуют на 28 мужчинах, которые уже отбывают наказание за домашнее насилие.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы признаёте свою вину?
ОСУЖДЁННЫЙ: Да.
Новое приспособление представил министр юстиции. Оно предназначено для того, чтобы заставить виновных осознать всю тяжесть преступлений, которые они совершили.
ЭРИК ДЮПОН-МОРЕТТИ, министр юстиции Франции: Конечно, вы поняли, зачем это делается. Не для того, чтобы виновный в домашнем насилии снял очки со словами: «Я спасён», нет. Цель — создать небольшую трещину, которая позволит психологам и психиатрам — тем, кто будет наблюдать за этим мужчиной, — обратиться к самонаблюдению.
Ассоциация жертв (любых видов насилия. — ИноТВ) поддержала предложение вывести преступников из фазы отрицания, чтобы избежать рецидивов, и проявила интерес к новому методу.
ЖЕРОМ МОРО, пресс-секретарь ассоциации Francevictimes: Необходимо, чтобы виновные признали, что они нанесли ущерб своим жертвам и совершили непоправимые действия. И именно с этой стороны интересны очки виртуальной реальности. Впервые преступник окажется в положении слабого, преступник будет полностью зависеть от другого, и он поймёт, что произошло.
VR-очки будут использовать в качестве эксперимента в течение года…
МУЖЧИНА: Ужин не готов? Чёрт.
…перед тем, как этот метод, возможно, получит массовое распространение.
Дата выхода в эфир 24 сентября 2021 года.
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