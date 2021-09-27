 

За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали более 37 тыс. человек

27.09.2021, 9:08, Новости дня
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Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы 15 317 человек.

По данным Минздрава, в воскресенье прививки от коронавируса делали 308 мобильных бригад, а также в 1119 пунктах и 357 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 6 781 527 человек, из них получили одну дозу 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 240 363 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1957255974437498

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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