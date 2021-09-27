 

“А Марийка будет в 40”. Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила

27.09.2021, 9:08, Новости дня
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“Маленький ребенок делает маму моложе, ведь в очередной раз чему-то учишься, снова учишься понимать тон кряхтения, желания без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван – в 33, Даниил – в 37. И сейчас будто вновь вернулась в свои 19: точно так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика. А тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней”, – написала Осадчая, добавив хештег “мама трех сыновей”.

Снимок ведущей набрал почти 85 тыс. лайков и больше 500 комментариев.

“А Марийка будет в 40”, – прокомментировал фото супруги телеведущий Юрий Горбунов, намекнув, что мечтает о дочери. Осадчая ответила значком “недоумение”.

“Катя, вы так прекрасны в своем мужском царстве”. Будьте счастливы вы и вся ваша замечательная семья” – пожелала в комментираях elenakolodiy.

“Копия Горбунов со стороны”, – написала о фото новорожденного sveta_litvinko0072.

“Фото прекрасное, пост – чудесный, но все превзошел комментарий Юрия”, – считает kolisnik.olena.

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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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