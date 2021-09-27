Эрдоган намерен купить у России вторую партию систем ПВО С-400, несмотря на санкции США

“Я собираюсь приобрести системы обороны в другой стране [в России]. Никто не сможет этому помешать. Мы единственные, кто принимает такие решения. В будущем никто не будет диктовать нам, какие системы защиты приобретать, у какой страны и на каком уровне. […] Мы очень решительны с точки зрения наших систем обороны и мер, которые необходимо принять”, – сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Анкара заплатила Вашингтону $1,4 млрд за истребители-бомбардировщики F-35, но до сих пор не получила их. Он указал, что США не продали Турции систему противоракетной обороны Patriot.

Контекст:

Кризис в отношениях Турции и США начался в середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

12 июля 2019 года на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме после этого заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

О поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция и Россия принципиально договорились в июне 2020 года.

США ввели санкции против Турции за закупку С-400 по закону CAATSA. Они предполагают заморозку активов и визовые ограничения для главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом этого управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне.

Эрдоган называл эти санкции “атакой на суверенитет Турции”.

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