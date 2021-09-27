Toyota работает над седаном Belta

Специалисты бренда Toyota начались разработку нового седана Toyota Belta.

Данный автомобиль построен на платформе Suzuki Ciaz. Напомним, с аналогичным названием уже выпускалась модель до 2011 года, тогда как теперь представят на рынке модернизированную модель. Вместе с тем производитель ранее анонсировал выход новой компактной модели, однако теперь появились более точные технические параметры автомобиля.

Заявлено, что новинка получит 1,5-литровый бензиновый агрегат на 105 л.с. мощности. Кроме того, транспортное средство оснащается пятиступенчатой трансмиссией. Предложенный седан получит мультимедийный комплекс с системами Android Auto и Apple CarPlay, круиз-контроль и камеру заднего вида.