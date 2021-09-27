Renault запустила в производство модель Megane E-Tech

Французский автогигант Renault приступил к серийному выпуску новой модели Renault Megane E-Tech.

Данный экземпляр относится к категории электрокаров. Вместе с тем производитель намерен существенно потеснить текущие актуальные модели в сегменте С. Новый электрокар Megane E-Tech выполнен на платформе CMF-EV. Известно, что пока выпускаться будет лишь упрощенная модификация модели, имеющая более простой кузов и технические параметры.

Серийное производство транспортного средства осуществляется на заводе Дуэ на территории Франции. Вместе с тем точные технические характеристики, а также другие подробности об автомобиле пока тщательно скрывают. Новая модель будет доступна на рынке к концу нынешнего года.