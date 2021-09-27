 

Регионам могут разрешить вводить собственные правила содержания животных

27.09.2021, 8:29, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство поддержало с учетом замечаний законопроект группы сенаторов о наделении регионов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, следует из официального отзыва кабмина.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – передает ТАСС текст документа.

Законопроект внесли в Госдуму сенаторы во главе с председателем комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым в июне. Авторы инициативы предлагают наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать правила выгула и содержания домашних животных помимо тех, что прописаны в законе «Об ответственном обращении с животными».

Так, документом закрепляется, что такие требования «должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также учитывать климатические условия климатических поясов РФ, исторические и культурные традиции коренного населения». Как отмечают авторы инициативы, закон сегодня устанавливает только общие требования к содержанию домашних животных, а у субъектов нет полномочий регулировать эти вопросы, хотя до вступления закона в силу они были наделены такими правами.

Как отмечают в кабмине, документ необходимо доработать. «Одновременно с направлениями требований к содержанию животных, установленными органами государственной власти субъектов РФ, в законопроекте следует также установить их характер», – говорится в отзыве кабмина. В частности, указано в документе, это может быть запрет на выгул домашних животных лицами в возрасте до 14 лет, а также установление предельного количества домашних животных в местах их содержания или требований к длине поводка для собаки. «При этом перечень таких требований не должен носить исчерпывающий характер», – указывают в кабмине.

Ранее в правительство направили на получение отзыва проект поправок в КОАП, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.



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